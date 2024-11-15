Тайные переписки и потеря доверия
Я девушка, мне 26 лет, и у меня возникла сложная ситуация. Мой парень активно общается с коллегой…
Я девушка, мне 26 лет, и у меня возникла сложная ситуация. Мой парень активно общается с коллегой…
Я испытываю сильную ревность к другу моего мужа. Этот парень постоянно влияет на него, внушая ему, что…
Здравствуйте. Прошу вас, давайте сохранять уважение друг к другу и избегать оскорблений. У моего мужа работа связана…
Вопрос, скорее, к девушкам, но и мужчины могут подсказать. Что делать, если муж совсем не хочет заниматься…
Я в браке три года, и нам по тридцать. К сожалению, чувства между нами начали угасать. У…
Восемь лет назад я развелась с мужем из-за того, что он нашел другую женщину. Конечно, я очень…
Добрый вечер! Не знаю, как вы, а у меня этот год просто катастрофический… Сил не остается на…
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, кто из вас смог пережить измену своего партнера? Как изменились ваши отношения после…
Хотела бы поделиться своей историей. Я в браке уже 12 лет, и мой муж стал настоящим домохозяином….